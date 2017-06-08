Обломки пропавшего над Мьянмой самолета обнаружили в море

Тела пассажиров и обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы обнаружены в Андаманском море к западу от города Лаунг Лоун. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил страны, передает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

В ходе поисково-спасательной операции в море были найдены два спасательных жилета, а также три тела и шина, которая, предположительно, являлась частью шасси самолета.

Тела, по информации военных, принадлежали мужчине, женщине и ребенку. Данных о выживших пока не поступало.

На борту находились 106 пассажиров, преимущественно членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.

В районе поисково-спасательной операции находятся несколько кораблей ВМС страны. Поиски с воздуха ведут пять самолетов и три вертолета.

В военном ведомстве отметили, что данный самолет Y-8 они получили в марте прошлого года, с тех пор его налет составил 809 часов.

Напомним, 7 июня между городами Миик и Янгон пропал военный самолет Мьянмы. Связь с самолетом была внезапно потеряна примерно в 13:35 (07:05 по Гринвичу). На поиски были по тревоге подняты корабли и самолеты.