Губернатор штата Нью-Йорк предложил Трампу депортировать его из США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа депортировать его как иммигранта.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на Fox News.

Куомо, чей дед Андреа эмигрировал из Италии, заявил, что если администрация Трампа хочет "депортировать иммигрантов", то они должны начать с него.

Напомним, Дональд Трамп 25 января распорядился в течение 120 дней не пускать в страну беженцев и на три месяца запретил выдавать визы гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Он объяснял это борьбой с терроризмом.

6 марта Трамп подписал новый указ о временном запрете на въезд в страну граждан ряда мусульманских стран. Согласно новому документу, под запрет на въезд в США отныне не подпадают те, кто уже имеет визы на руках. Также из списка семи мусульманских стран, подпадающих под запрет, исключен Ирак. Документ также не содержит пунктов, которые отдают приоритет для беженцев-христиан из мусульманских стран.