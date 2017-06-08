Леонардо Ди Каприо, президент Мексики и миллиардер Карлос Слим защитят калифорнийских морских свиней

Этих животных в природе осталось около 30 особей

Актер Леонардо Ди Каприо, президент Мексики Энрике Пенья Ньето и мексиканский миллиардер Карлос Слим договорились положить конец использованию в Калифорнийском заливе жаберных сетей, которые угрожают калифорнийским морским свиньям.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

В частности, Мексика полностью запретит использование таких сетей для вылова рыбы на севере Калифорнийского залива. Кроме того, фонды Ди Каприо и Слима окажут финансовую помощь регионам Мексики, которые пострадают от запрета, а также профинансируют развитие других методов рыбной ловли.

"Мексика осознает свою ответственность как одна из стран с наибольшим биоразнообразием. Поэтому мы приняли историческое решение, чтобы избежать исчезновения уникальных в мире видов, а также для защиты важных экосистем", - отметил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Отметим, что жаберные сети применяются для добычи морской рыбы тотоаба, считающейся деликатесом в Китае. Они являются главной причиной сокращения популяции калифорнийских морских свиней, которых осталось в природе около 30 особей. Только в марте и апреле этого года было обнаружено пять мертвых морских свиней, трое из которых погибли в жаберных сетях.

Калифорнийская морская свинья - морское млекопитающее подотряда зубатых китов, похожее на небольшого дельфина. Они водятся в северной части Калифорнийского залива. Леонардо Ди Каприо создал фонд по борьбе с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением в 1998 году. В 2014-м актера назначили посланником ООН по проблемам изменения климата.