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Главная » Мир » Переговоры в Казахстане по Сирии перенесли на неопределенный срок

Переговоры в Казахстане по Сирии перенесли на неопределенный срок

Переговоры в Казахстане по Сирии перенесли на неопределенный срок
Фото из открытых источников

Предварительно новую встречу планируют на 20 июня

08.06.17 43
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Переговоры в Астане по Сирии, которые должны были состояться 12-13 июня, перенесены на неопределенный срок. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Казахстана, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь МИД Казахстана сообщил, что Россия, Турция и Иран отложили запланированный раунд мирных переговоров по Сирии в Казахстане.

По его словам, пока неизвестно, когда пройдет следующий раунд переговоров, в которых также участвуют правительство Дамаска и некоторые сирийские повстанческие группировки.

В МИД РФ сообщили, что переговоры могут возобновиться 20 июня, однако эта дата является ориентировочной.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что переговоры были отложены, поскольку делегации не были готовы.

Напомним, ранее планировалось, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 12-13 июня. На встрече должны были собраться страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах должны были принять участие вооруженная оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели – Иордания, США и ООН.

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