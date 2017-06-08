Евросовет расширил санкции против КНДР

В общей сложности санкции введены против 53 человек и 46 юридических лиц

Европейский совет расширил список санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

"Совет добавил 14 человек и 4 юридические лица в списки лиц, активы которых заморожены и в отношении которых действуют ограничения на поездки. Таким образом, появляются новые ограничения, введенные резолюцией Совета безопасности ООН. Эта резолюция была принята 2 июня 2017 в ответ на продолжение северокорейской деятельности в разработке баллистических ракет, нарушение и грубое игнорирование предыдущих резолюций СБ ООН", – говорится в сообщении.

Таким образом, в общей сложности санкции введены против 53 человек и 46 юридических лиц.

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Напомним, 8 июня в министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что Северная Корея запустила серию баллистических ракет со своего восточного побережья. Снаряды были предположительно противокорабельные.