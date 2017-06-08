Сегодня экс-глава ФБР расскажет Сенату о вмешательстве России в выборы президента США

Бары по всей Америке приготовились к ажиотажу в связи с речью Джеймса Коми

Владельцы баров от Западного до Восточного побережья США в четверг включили в меню коктейль "импичмент" и другие политически острые блюда в предвкушении ажиотажного интереса посетителей к прямой трансляции выступления экс-директора ФБР Джеймса Коми в Сенате о поисках "русского следа" на выборах в Америке.

Об этом сообщает Reuters.

В утренний час-пик следящие за политикой отложат дела и поспешат в закусочные и рестораны, чтобы наблюдать за событием, которое называют "Вашингтонским Супер Кубком" по аналогии с ежегодным финальным матчем за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, привлекающим огромное количество зрителей.

Коми, возглавлявший расследование вмешательства России в выборы-2016 и уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, должен дать показания в сенатском Комитете по разведке в 10 утра по местному времени (17.00 по Киеву).

В предварительном тексте показаний, обнародованном в среду, Коми сообщил, что Трамп в личной беседе просил его отказаться от расследования в отношении бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна в ходе расследования подозрений о вмешательстве Кремля в выборы и причастности к хакерским атакам.

Ситуация вылилась в политическую драму, ставки в которой столь высоки, что она привлекла всеобщий интерес, чаще свойственный крупным спортивным событиям или вручениям наград.

Вашингтонская закусочная Shaw's Tavern предложит комплексный завтрак "ФБР" - гренки, бекон и мороженое, обещая открыться за полчаса до начала выступления Коми, как и еще ряд баров города.

Местный Union Pub планирует давать посетителям бесплатные напитки каждый раз, когда Трамп будет постить твит с комментариями на тему показаний Коми.

Некоторые бары Сан-Франциско, где время отстает от вашингтонского на три часа, планируют открыться уже в 6 утра, чтобы посетители успели собраться к началу слушаний в Сенате.

Напомним, 8 июня Джеймс Коми должен ответить на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года и подозрений в причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.

10 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.