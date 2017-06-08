Создание Европейской прокуратуры согласовали 20 стран-членов ЕС

20 государств-членов Евросоюза 8 июня согласовали принятие законодательства, устанавливающего детали функционирования Европейской прокуратуры, которая будет заниматься расследованиями финансовых преступлений ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Европейская прокуратура будет иметь полномочия при определенных условиях расследовать и преследовать в судебном порядке мошенничество в ЕС и другие преступления, касающиеся финансовых интересов ЕС", – говорится в сообщении.

Сейчас создание ведомства поддерживают 20 стран ЕС: Бельгия, Болгария, Греция, Эстония, Кипр, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Австрия и Италия.

Впрочем, другие государства-члены могут присоединиться к инициативе в любой момент.

Центральный офис Европейской прокуратуры будет базироваться в Люксембурге. Окончательно процедура подготовки к созданию ведомства должна завершиться до 2020 года.

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Ранее сообщалось, что инициативу отклонили скептически настроенные правительства Польши и Венгрии, а также Швеция. Они аргументируют это тем, что прокуратура ЕС может подорвать независимость национальных правоохранительных органов и передать слишком много полномочий ЕС.