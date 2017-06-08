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Главная » Мир » Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи и клевете на Бюро

Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи и клевете на Бюро

Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи и клевете на Бюро
Джеймс Коми / Фото: bulgaria-news.bg

Джеймс Коми признался, что после разговоров с Трампом он начал вести записи бесед, чтобы впоследствии использовать их для защиты

08.06.17 87
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Бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете по разведке сената США обвинил президента страны Дональда Трампа во лжи и клевете на свое ведомство. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По словам Коми, объяснения Трампа по поводу причин его увольнения смутили его, так как ранее президент уверял его, что он прекрасно справляется со своей работой.

"Меня очень смутило, когда я узнал из теленовостей, что президент уволил меня из-за расследования, связанного с Россией... Это показалось мне бессмысленным", – сказал он.

Коми подчеркнул, что Трамп оклеветал ФБР и его самого, утверждая, что бюро не справляется со своей работой. "Это была ложь, прямая и простая", – резюмировал Коми.

На слушаниях 8 июня Коми подчеркнул, что его увольнение было, и правда, связано с этим расследованием.

"Да, я так считаю, потому что я видел, как президент говорил об этом по телевидению", – сказал он.

Экс-глава ФБР также признался, что после разговоров с Трампом он начал вести записи бесед, поскольку у него появилось предчувствие, что позднее он сможет использовать их "не только для своей защиты, но и для защиты ФБР".

Напомним, 10 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

8 июня экс-глава ФБР отвечает на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года и возможной причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.

Вступительное слово Коми было опубликовано накануне слушаний. В тексте этой речи говорится, что президент просил экс-главу ФБР прекратить расследование увольнения советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Коми говорит, что Трамп назвал расследование о его связях с Россией "нависшей над ним тучей".

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