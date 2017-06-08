ИГИЛ заявила о подготовке терактов в восьми странах

В письме с угрозами террористы рекомендуют мусульманам держаться подальше от мест скопления людей

Террористическая организация "Исламское государство" распространила заявление с угрозами в адрес восьми стран. Об этом сообщает Espreso.tv со ссылкой на бельгийское издание DH.be.

Послание, которое записано на ломаном английском, рекомендует мусульманам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей. Потому что именно там "солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам".

Угрожающее письмо адресовано мусульманам, которые проживают в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Британии, Канаде, Австралии и Италии.

Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен считает, что заявление радикалов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз.