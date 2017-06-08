США сбили атаковавший их беспилотник сторонников Асада в Сирии

США сбили вооруженный беспилотник сторонников правительственного режима Асада, который атаковал силы коалиции в Сирии. Об этом заявил военный представитель США полковник Райан Диллон, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, вооруженный беспилотник MQ-1 был уничтожен после того, как он обстрелял коалиционные силы, осуществляющие патрулирование на юге Сирии. Диллон сказал, что жертв среди сил коалиции не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США нанесли удар по войскам Асада в Сирии

Диллон сказал, что ранее в тот же день Соединенные Штаты также провели еще один удар против пикапов с оружием, которые двинулись против сил оппозиции под командованием США под городом Ата Танф.