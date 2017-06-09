На выборах в Британии консерваторы побеждают, но теряют абсолютное большинство

В Великобритании завершились внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу на них одерживают консерваторы, однако они теряют абсолютное большинство. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Согласно прогнозу ВВС, тори получат в Палате общин 318 мест – на 13 меньше, чем в предыдущем составе парламента. Лейбористы получат 262 мест – на 30 мандатов больше, а либеральные демократы – 13 мест.

Для того, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в нижней палате, партия должна получить 326 мест.

Главными претендентами на 650 мест в Палате общин выступали представители консерваторов, лейбористов, либерал-демократов, Партии независимости Соединенного Королевства и Шотландской национальной партии. Также в выборах участвовали Зеленые, валлийская "Плайд Камри" ("Партия Уэльса") и четыре североирландских партии: Демократическая юнионистская, Социал-демократическая лейбористская, Юнионистская партия Ольстера и "Шинн Фейн".

Для участия в этих выборах зарегистрировались 46,9 млн человек, имеющих право голоса. Это на полмиллиона больше, чем на предыдущих всеобщих выборах в 2015 году.

Система выборов в Британии – исключительно мажоритарная, то есть все члены палаты общин избираются в одномандатных округах, причем в один тур.

Если экзитполы верны, Тереза Мэй сделала очень рискованный политический ход и проиграла. Ей было необязательно объявлять эти досрочные выборы, но она их объявила, чтобы получить мандат на ведение переговоров по Brexit и пространство для маневра.

Всего несколько недель назад, когда это все началось, позиции Терезы Мэй казались неуязвимыми, но слабая кампания и противники в лице Лейбористской партии, вполне возможно, разрушили надежды тори.

Данные экзит-полов – не тот результат, который предсказывали обе партии – и это еще один политический сюрприз: общество снова перевернуло ожидания главных политических сил.

Похоже, что консерваторы и правда будут крупнейшей партией, но пока по цифрам неясно, смогут ли они править в одиночку. На протяжении кампании Тереза Мэй раз за разом повторяла свой слоган – обещание "сильного и стабильного лидерства", но вместо этого оно может ослабнуть.

Напомним, о проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента Великобритании в апреле объявила премьер-министр Тереза Мэй. Она объяснила свое решение стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Великобритании: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов.

Последней процедурой и воспользовалась премьер-министр Тереза Мэй.