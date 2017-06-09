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Главная » Мир » Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола

Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола

Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола
Император Акихито / Фото: ЕРА

Отречение произойдет, вероятнее всего, в декабре 2018 года

09.06.17 60
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Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Такое решение парламент принимает впервые за последние 200 лет. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона.

После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал принятие законопроекта важным моментом в истории страны.

Как отмечают японские СМИ, отречение произойдет, вероятнее всего, к концу 30-го года правления Акихито, то есть в декабре 2018 года.

Напомним, император Акихито занял трон после смерти своего отца, императора Хирохито, в 1989 году. В последние годы он перенес операцию на сердце и лечился от рака простаты.

В августе 2016 года в обращении к нации он сказал, что начинает чувствовать ограничения, которые налагает на него возраст, и что это привело его к размышлениям о роли и обязанностях императора.

Закон запрещает императору высказываться по вопросам политики, поэтому император Акихито не мог прямо сказать, что хочет отречься от престола.

Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.

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