Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья

Республика Молдова не будет оплачивать накопившиеся долги непризнанного Приднестровья за потребленный природный газ. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает Укринформ.

"Необходимо поставить точку в этом вопросе. Граждане Республики Молдова не будут оплачивать долги Приднестровья за газ. Когда мы придем к политическому урегулированию Приднестровского конфликта, нужно будет найти консенсус. Возможно, мы придем к аннулированию этих долгов. Этот вопрос обсуждался как с руководством Газпрома, так и с политическим руководством РФ. Но на сегодня наша позиция четкая: мы не будем оплачивать то, чего не потребляли", – заявил Додон.

Президент выразил при этом надежду, что с 2018 года концерн Газпром снизит цену на поставляемый в Молдову природный газ.

По предварительным данным, долги Приднестровского региона за российский газ превышают $6 млрд.