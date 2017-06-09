Будущее Мэй оказалось под вопросом после неудачи консерваторов на выборах

Консервативная партия лидирует по числу мест в парламенте Великобритании, но абсолютного большинства не набирает, свидетельствуют предварительные результаты и прогнозы итогов внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Тереза Мэй столкнулась с перспективой унизительного провала: тори после подсчета голосов, судя по всему, окажутся с меньшим количеством депутатских кресел, чем у них было до созыва досрочных выборов. Мэй объявила в апреле о проведении внеочередных выборов, когда опросы общественного мнения предрекали консерваторам убедительную победу.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку, однако она заявила, что стране нужна стабильность и ее партия может эту стабильность обеспечить.

Выступая после победы в своем округе Ислингтон-Норт, Корбин сказал, что пришло время Мэй дать дорогу правительству, которое "по-настоящему представляет народ".

Он сказал, что очень гордится результатами, которые назвал "голосованием за надежду на лучшее будущее", и сказал, что люди отвернулись от мер жесткой экономии.

Выступая у себя в округе в Мейденхэде, Мэй призвала дождаться окончательных результатов и добавила: "Сейчас как никогда этой стране необходим период стабильности".

"И если… Консервативная партия получит больше всех мест в парламенте и, вероятно, больше всех голосов, то на нас ляжет обязанность обеспечить период стабильности – и именно это мы и сделаем", - сказала лидер тори.

Для формирования правительства либо принятия их программы палатой общин тори могут заручиться поддержкой североирландской Демократической юнионистской партии.

Теневой министр иностранных дел лейбористов Эмили Торнберри сказала, что ее партия может попытаться сформировать правительство. Она исключила образование коалиции, заявив, что лейбористы сформируют правительство меньшинства в "подвешенном парламенте" и призовут поддержать их программу либерал-демократов и шотландских националистов.

Возникает множество вопросов о том, какие последствия на переговорах по Brexit могут иметь результаты выборов. Будущее Мэй на посту премьера также под вопросом.

Один из министров сказал, что сложно представить, как Мэй может сохранить свой пост после таких результатов.

Депутат-консерватор Анна Субри, выступавшая против Brexit, назвала кампанию тори чудовищной и сказала, что Тереза Мэй должна "подумать о своей позиции" – это эвфемизм выражения "подать в отставку".

Однако ее однопартиец Стив Бейкер заявил, что консерваторам крайне важно поддержать Мэй , чтобы "обеспечить стабильность, насколько нам это под силу".

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в апреле объявила о проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента. Она объяснила свое решение стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Великобритании: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС.

Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов.

Последней процедурой и воспользовалась премьер-министр Тереза Мэй.