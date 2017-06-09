В Северной Корее заявили об успешном испытании нового типа ракет

КНДР заявила об успешном испытании в стране крылатых противокорабельных ракет нового типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной академией военных наук Северной Кореи. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки.
Испытанием на восточном побережье республики руководил лидер страны Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала.
Несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море. Ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии собирает дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности.