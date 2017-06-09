Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Северной Корее заявили об успешном испытании нового типа ракет

В Северной Корее заявили об успешном испытании нового типа ракет

В Северной Корее заявили об успешном испытании нового типа ракет
Ким Чен Ын / Фото: KCNA

Испытанием руководил лично Ким Чен Ын

09.06.17 41
100

КНДР заявила об успешном испытании в стране крылатых противокорабельных ракет нового типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной академией военных наук Северной Кореи. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки.

Испытанием на восточном побережье республики руководил лидер страны Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала.

Несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 км и упали в Японское море. Ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии собирает дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Евросовет расширил санкции против КНДРАмериканские авианосцы ушли из Японского моряКНДР намерена развивать ядерную программу, несмотря на новые санкции ООН

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 192133
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 40559
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 2004
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1646
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 62867
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3412
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 8281
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 16117
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1712
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7528
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 7021 / 17069
  2. Канада может дать Украине оружие 2776 / 3152
  3. Украинцы научились мошенничать с получением загранпаспортов, – ГМС 2712 / 3202
  4. Канада рассмотрит вопрос безвиза с Украиной 2170 / 2496
  5. Верховная Рада приняла ключевой законопроект о медреформе (обновлено) 1921 / 2287
  6. В Донбассе – серьезное обострение обстановки 1634 / 1809
  7. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 1590 / 62867
  8. В Киеве планируют переименовать одну из линий метрополитена 1585 / 1882
  9. В Ровно горит воинская часть 1566 / 1758
  10. В Европе не хотят дорогой украинский металлолом 1510 / 1714
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 42 / 17069
  2. Рідний чужинець. Як Любомир Гузар перестав бути чужим для багатьох 23 / 912
  3. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 18 / 13899
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 16 / 40559
  5. В поисках счастья. Как научиться ценить каждую минуту жизни 15 / 1609
  6. Верховная Рада приняла ключевой законопроект о медреформе (обновлено) 11 / 2287
  7. Канада рассмотрит вопрос безвиза с Украиной 11 / 2496
  8. 6 вузов Украины вошли в ТОП-1000 университетов мира 7 / 1828
  9. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 6 / 1207
  10. В Киеве планируют переименовать одну из линий метрополитена 6 / 1882
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.