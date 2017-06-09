Лидер евроскептиков покидает свой пост после провала на выборах в Британии

Партия независимости Великобритании не смогла получить ни одного представителя в парламенте

Пол Наттолл, лидер Партии независимости Великобритании (UKIP), отказался от лидерства в партии после полного провала на парламентских выборах. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Партия независимости Великобритании – ключевой вдохновитель референдума о выходе страны из состава ЕС – не смогла получить ни одного представителя в парламенте.

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Напомним, Пол Наттолл 28 ноября был избран на пост лидера UKIP и заменил на этом посту Найджела Фараджа, который был одним из лидеров кампании за выход Британии из ЕС.

8 июня в Великобритании завершились внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу на них одерживают консерваторы, однако они теряют абсолютное большинство.