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Главная » Мир » Лидер евроскептиков покидает свой пост после провала на выборах в Британии

Лидер евроскептиков покидает свой пост после провала на выборах в Британии

Лидер евроскептиков покидает свой пост после провала на выборах в Британии
Пол Наттолл / Фото: huffingtonpost.co.uk

Партия независимости Великобритании не смогла получить ни одного представителя в парламенте

09.06.17 19
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Пол Наттолл, лидер Партии независимости Великобритании (UKIP), отказался от лидерства в партии после полного провала на парламентских выборах. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Партия независимости Великобритании – ключевой вдохновитель референдума о выходе страны из состава ЕС – не смогла получить ни одного представителя в парламенте.

Напомним, Пол Наттолл 28 ноября был избран на пост лидера UKIP и заменил на этом посту Найджела Фараджа, который был одним из лидеров кампании за выход Британии из ЕС.

8 июня в Великобритании завершились внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу на них одерживают консерваторы, однако они теряют абсолютное большинство. 

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