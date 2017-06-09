Следком РФ в 2017 году возбудил более 50 дел против украинских военных

Следственный комитет Российской Федерации продолжает возбуждать уголовные дела против украинских силовых структур. Только в 2017 году открыто более 50 подобных производств. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"В текущем году возбуждено более 50 уголовных дел по фактам обстрелов из тяжелых вооружений населенных пунктов юго-востока Украины, в том числе в отношении конкретных представителей украинских силовых структур, и иных преступлений. К уголовной ответственности по уголовным делам о событиях на Украине привлекается 98 лиц, в том числе 47 представителей Вооруженных сил Украины, в отношении 12 обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ряд из них объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

9 июня Следком РФ открыл еще шесть уголовных производств, традиционно обвинив наших военных в применение запрещенных средств и методов ведения войны. Якобы с 31 мая по 5 июня 2017 года украинские военнослужащие обстреливали из тяжелой артиллерии гражданские объекты в поселках Крутая Балка Ясиноватского района, Старомихайловка, Трудовском, городе Ясиноватой, а также по улице Луговой в Донецке.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военнослужащих, обвиняя их в использовании запрещенных методов войны и задержаниях российских "волонтеров" и журналистов.

Так, 12 мая Следком РФ открыл уголовное производство против бойцов ВСУ и Нацгвардии, обвинив их в артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, в Ясиноватой, Докучаевске и в Петровском районе Донецк в период с 1 по 5 мая 2017 года.

7 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам "похищения" украинскими силовиками российских "волонтеров" в Донбассе.

При этом в России, которая активно поддерживает боевиков в Донбассе, продолжают игнорировать факты нарушения режима прекращения огня и непрекращающиеся обстрелы жилых кварталов незаконными вооруженными формированиями.