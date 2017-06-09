Месси купил отель в "столице геев и лесбиянок" Испании

Лионель Месси приобрел отель на побережье Средиземного моря.
Здание располагается в 42 километрах от Барселоны и находится в районе, который называется столицей Испании для сексуальных меньшинств.
Об этом сообщает Isport со ссылкой на Mirror.
Известно, что в городе Сиджес находится множество клубов для людей с нетрадиционной ориентацией, а каждый февраль там проходит карнавал Марди Гра.
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Отель Месси приобрел за 30 миллионов евро.
Это первые инвестиции аргентинского футболиста в туристический бизнес.