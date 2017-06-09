Туск: Brexit может не состояться, если Британия затянет переговоры

Председатель Европейского совета Дональд Туск, который будет курировать переговоры ЕС о выходе Великобритании из Европейского Союза, предупредил, что Лондону грозят жесткие временные рамки для завершения переговоров.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на Reuters.

"Мы не знаем, когда начинаются переговоры о Brexit. Мы знаем, когда они должны закончиться. Делайте все возможное, чтобы избежать ситуации, в которой "не будет соглашения", если не будет переговоров", - подчеркнул Туск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС назвал цену Brexit для Великобритании

Напомним, 8 июня в Великобритании завершились внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, победу на них одерживают консерваторы, однако они теряют абсолютное большинство.

