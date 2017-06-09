В Норвегии подозревают гражданина РФ в подготовке теракта в Осло

Правоохранители Норвегии подозревают 17-летнего гражданина Российской Федерации в планировании теракта в центре Осло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Verdens Gang.

"Прокуроры отмечают, что расследование укрепило подозрения в том, что обвиняемый намеревался совершить террористический акт. В тот день, когда он был арестован, он распространил фильм, с призывами к терактам. Суд не верит, что обвиняемый не собирался взрывать самодельную бомбу в центре Осло и предполагает, что она была предназначена для использования в террористическом акте", - говорится в сообщении.

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Напомним, в апреле норвежская полиция задержала 17-летнего россиянина по подозрению в закладке бомбы возле одной из станций метро в Осло. Согласно сообщению, задержанным является гражданин России, однако его имя не указывается. Задержанного обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Ранее он просил предоставить ему убежище.