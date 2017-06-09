В ООН подсчитали боевиков ИГИЛ

Численность боевиков террористической группировки "Исламское государство" составляет от 12 до 20 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Совета безопасности Организации объединенных наций, передает РБК-Украина.

"Численность бойцов ИГИЛ за прошедшие 16 месяцев значительно сократилась и в настоящее время составляет от 12 000 до 20 000 человек. Одновременно замедлился приток в Ирак и Сирийскую Арабскую Республику иностранных боевиков-террористов из целого ряда районов. Однако теперь серьезную угрозу международной безопасности создает возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы", - говорится в докладе.

Также сообщается, что финансирование ИГИЛ находится на критическом уровне.

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"С точки зрения финансирования, ИГИЛ находится на критическом этапе. Хотя в последние 16 месяцев оно продолжало ухудшаться, ИГИЛ продолжало использовать те же два основных источника, которые оно использовало с момента провозглашения так называемого "халифата": углеводороды и вымогательство/налогообложение. ИГИЛ по-прежнему распоряжается доходом в размере нескольких десятков миллионов долларов в месяц", - сообщает Совбез ООН.

Напомним,силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции очистили от террористов ИГИЛ территорию площадью 55 тыс. квадратных километров.