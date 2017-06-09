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Главная » Мир » Тереза Мэй снова возглавит правительство в Великобритании

Тереза Мэй снова возглавит правительство в Великобритании

Тереза Мэй снова возглавит правительство в Великобритании
Тереза Мэй / Фото: independent.co.uk

Премьер пообещала направить все силы на реализацию Brexit

09.06.17 97
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Лидер Консервативной партии Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование кабинета министров несмотря на то, что ее политическая сила не сумела получить большинство на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.

Мэй пообещала направить все силы на достижение договоренностей по Brexit, которые устроит всех в Великобритании.

"Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.

Мэй уточнила, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня, как и было запланировано.

Напомним, по итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 из 650мандатов. 

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