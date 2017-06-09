Тереза Мэй снова возглавит правительство в Великобритании

Лидер Консервативной партии Тереза Мэй получила разрешение королевы Елизаветы II на формирование кабинета министров несмотря на то, что ее политическая сила не сумела получить большинство на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Выступая на Даунинг-стрит после аудиенции с королевой, Мэй заявила, что попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландской Партии демократических юнионистов (ДЮП), с которой у консерваторов сложились прочные отношения.

Мэй пообещала направить все силы на достижение договоренностей по Brexit, которые устроит всех в Великобритании.

"Именно за это проголосовал народ в прошлом году, именно это мы и обеспечим. Так что за работу!" - заявила она.

Мэй уточнила, что переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза начнутся 19 июня, как и было запланировано.

Напомним, по итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 из 650мандатов.