Террорист Андерс Брейвик, который в 2011 году организовал в Норвегии двойной теракт, сменил имя. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Verdens Gang.

Теперь в государственном реестре населения он обозначен как Фйотольф Хансен.

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Информацию подтверждает и адвокат осужденного террориста Ойстейн Сторвик.

При этом он не стал объяснять, когда и по какой причине Брейвик сменил имя.

Напомним, Андерс Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 годам лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.