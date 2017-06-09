Трамп хочет судиться с Коми

Личный адвокат президента США Дональда Трампа планирует подать иск против бывшего директора ФБР Джеймса Коми в офис генерального инспектора Министерства юстиции, а также в Юридический комитет Сената.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Иск будет базироваться на признании Коми во время слушаний, что он давал другу ознакомиться со своими записями о разговорах с президентом Трампом и попросил этого друга сообщить эту информацию репортеру", - отмечается в сообщении.

Речь о давнем друге и доверенном лице Коми профессоре Колумбийского университета Дэниэле Ричмене.

"По моему убеждению, нужно было вынести это в публичную плоскость. Поэтому я попросил моего друга поделиться содержанием этих записей с репортером", - сказал бывший глава ФБР в четверг во время слушаний.

Пока что неясно, когда адвокат Трампа будет подавать эти жалобы, но, по информации CNN, сейчас этот вопрос активно обсуждается. Между тем, Министерство юстиции имеет ограниченную юрисдикцию относительно своих бывших сотрудников, которым является экс-директор ФБР.

Раньше Дональд Трамп уже угрожал судебными исками через своих адвокатов, которые, впрочем, не реализовывались. В частности, в течение кампании 2016 года он угрожал подать в суд на сенатора Теда Круза, а также на членов Республиканской партии в Луизиане и на издание The Washington Post.