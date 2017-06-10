Геологи высчитали количество воды в подземном океане

На глубине от 410 до 660 км находится столько же воды как и на поверхности планеты

Международный коллектив геологов оценил содержащиеся в гигантском подземном океане Земли запасы воды. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances, кратко о нем сообщает New Scientist, передает УНИАН.

На глубине от 410 до 660 км под поверхностью Земли, в слое, который отделяет верхнюю мантию от нижней, содержится, согласно оценкам ученых, столько же воды, сколько и в Мировом океане.

Расчеты специалистов основаны на имитации условий, в которых находятся минералы, в частности рингвудит, в мантии планеты. Оказалось, что включение воды в данный минерал (1-2 процента по массе) придает ему наблюдаемую вязкость.

В марте геохимики из России, Франции и Германии обнаружили на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет), объем которого (но не масса). Огромный водоем расположен под земной корой и сформирован в древности в условиях высоких давлений и температур (1530 градусов Цельсия). Вода в нем заключена в кристаллическую структуру минералов.