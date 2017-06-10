Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса

Российский оппозиционер Алексей Навальный в случае избрания его президентом РФ готов выполнить российскую часть Минских соглашений, в частности, вывести войска и передать Украине контроль над границей в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак на телеканале Дождь.

"Я выполню Минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, их требует выполнить Украина, их выполнить тоже... Я выполню российскую часть Минских соглашений, передам контроль над границей", - подчеркнул Навальный.

В первую очередь, по словам оппозиционера, речь идет о выводе войск и передаче границы под контроль Украине.

"Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они впрямую говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать. А как вы думаете, скажите, пожалуйста, Ксения, а кто там пенсии сейчас платит? А кто там зарплаты платит?" - подчеркнул Навальный.

При этом российский политик в случае победы на президентских выборов не готов вернуть Украине оккупированный Крым.

"Я говорю реалистично. Я знаю, что мои слова не нравится многим на Украине, мои слова не нравятся многим в России, но я говорю как есть. Реалистично мы видим, что в обозримом будущем, конечно, Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью Российской Федерации", - заявил Навальный.

Российский оппозиционер признает, что организованный в марте 2014 года оккупантами референдум был "фальшивкой", и считает необходимым провести вместо него новый, "честный" референдум.

"Что должен сделать какой-нибудь прекрасный, любой президент? Он должен объявить еще один нормальный, вернее, не еще один, а первый нормальный честный референдум, который Украина, конечно, не признает с большой долей вероятности, мы понимаем об этом", - отметил политик.