Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса

Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса

Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса
Алексей Навальный / Фото: vladnews.ru

Крым российский оппозиционер возвращать не собирается

10.06.17 3682
1100

Российский оппозиционер Алексей Навальный в случае избрания его президентом РФ готов выполнить российскую часть Минских соглашений, в частности, вывести войска и передать Украине контроль над границей в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак на телеканале Дождь.

"Я выполню Минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, их требует выполнить Украина, их выполнить тоже... Я выполню российскую часть Минских соглашений, передам контроль над границей", - подчеркнул Навальный.

В первую очередь, по словам оппозиционера, речь идет о выводе войск и передаче границы под контроль Украине.

"Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они впрямую говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать. А как вы думаете, скажите, пожалуйста, Ксения, а кто там пенсии сейчас платит? А кто там зарплаты платит?" - подчеркнул Навальный.

При этом российский политик в случае победы на президентских выборов не готов вернуть Украине оккупированный Крым.

"Я говорю реалистично. Я знаю, что мои слова не нравится многим на Украине, мои слова не нравятся многим в России, но я говорю как есть. Реалистично мы видим, что в обозримом будущем, конечно, Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью Российской Федерации", - заявил Навальный.

Российский оппозиционер признает, что организованный в марте 2014 года оккупантами референдум был "фальшивкой", и считает необходимым провести вместо него новый, "честный" референдум.

"Что должен сделать какой-нибудь прекрасный, любой президент? Он должен объявить еще один нормальный, вернее, не еще один, а первый нормальный честный референдум, который Украина, конечно, не признает с большой долей вероятности, мы понимаем об этом", - отметил политик.

11
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
АТО: боевики 32 раза обстреливали позиции наших бойцовВ Норвегии подозревают гражданина РФ в подготовке теракта в ОслоЖители Донбасса смогут воспользоваться безвизом без каких-либо ограничений

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 192683
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 41484
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 2063
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1708
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 63720
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3523
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 8531
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 16632
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1838
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7859
  1. Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья 9705 / 10782
  2. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 5752 / 20439
  3. Китайская товарная биржа купила украинский государственный банк 4509 / 4950
  4. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 4235 / 4955
  5. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июня 1671 / 1783
  6. Художники показали путь к безвизу в карикатурах 1388 / 1713
  7. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 1363 / 41484
  8. Какой город в Украине вы считаете наиболее комфортным для жизни? 1355 / 3777
  9. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 1266 / 1437
  10. В "ДНР" желающие покинуть ряды боевиков обязаны возместить расходы на содержание, - ИС 1187 / 1413
  1. Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья 45 / 10782
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 37 / 4955
  3. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 29 / 1437
  4. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26 / 20439
  5. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 18 / 41484
  6. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 14 / 1538
  7. Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса 12 / 3682
  8. Теперь не обманете. 5 вещей, которые нужно знать о новом законе о потребкредитовании 9 / 1391
  9. Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении 9 / 1170
  10. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 7 / 192683
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.