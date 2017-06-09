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Главная » Мир » США и Германия выступили против блокады Катара

США и Германия выступили против блокады Катара

США и Германия выступили против блокады Катара
Флаг Катара / Фото: Andreas Gebert/Global Look Press

Рекс Тиллерсон и Зигмар Габриэль призывают ближневосточные страны к диалогу

09.06.17 40
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Соединенные Штаты и Германия призвали страны Персидского залива ослабить санкции против Катара.

Так, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон  призвал к деэскалации в отношениях с Катаром и предостерег от дипломатических последствий продолжения блокады, передает DW.

"Наши ожидания - что (страны Залива, - ред.) немедленно сделают шаги к деэскалации ситуации и приложат искренних усилий для преодоления противоречий", - заявил Тиллерсон.

Госсекретарь США подчеркнул, что блокада принесла "последствия, которые не планировали". Среди них - проблемы, с которыми столкнулись обычные граждане Катара, блокирование международных бизнес-операций и военных операций США против "Исламского государства" в целом регионе.

Тиллерсон призвал к спокойному и обдуманному диалогу и подчеркнул, что США поддерживают усилия по посредничеству в данном конфликте, которые прилагает Кувейт.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль после встречи с главой МИД Катара призвал снять блокаду Катара, передает Европейская правда.

В частности, Габриэль призвал к прекращению "морской и воздушной блокады Катара".

Он также отметил необходимость дипломатического решения сложившегося кризиса.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт. Местные газеты сообщили, что жители массово скупают рис, молоко и яйца. В социальных сетях появились фотографии опустошенных полок супермаркетов, газеты сообщали о панических закупках.

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