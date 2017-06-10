Польша и Дания подписали в Копенгагене меморандум о совместной реализации проекта Baltic Pipe (Балтийский трубопровод), который позволит в перспективе заменить газ из России. Об этом сообщает Укринформ.

Документ предусматривает принятие окончательного решения по реализации инвестиции в 2018 году и завершение строительства газопровода к октябрю 2022 года.

"Для Польши это очень важная инвестиция, это вопрос, связанный с улучшением энергетической безопасности Польши и всего региона", - заявила по этому поводу во время пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Расмуссеном глава польского правительства Беата Шидло.

В свою очередь Расмуссен выразил надежду, что проект будет реализован, и что он будет полезным для Польши, Дании и всего региона.

Меморандум предусматривает, в частности, необходимость поставок европейским потребителям безопасной энергии по доступной цене и необходимость создания в Польше, Дании, а также в районе Балтики и Восточной Европы устойчивых, диверсифицированных, безопасных и надежных рынков газа.

Польское и датское правительства обязались также поддержать в реализации проекта компании GAZ-SYSTEM (Польша) и Energinet.dk (Дания).

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Стратегия Польши предусматривает диверсификацию не только источников, но и направлений поставок энергоносителей. После 2022 года, когда завершится так называемый Ямальский долгосрочный контракт с российским Газпромом, поставки газа будут опираться на "Северные ворота", то есть соединение трубопроводом залежей с норвежского шельфа через Данию до польского побережья.

На сегодня польская нефтегазовая компания PGNiG имеет на норвежском шельфе 20 концессий и добывает там 600 млн куб. м газа. Ожидается, что в 2022 году добыча вырастет до 2,5 млрд куб. м газа.