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Главная » Мир » Япония обещает запустить к 2025 году корабли-призраки

Япония обещает запустить к 2025 году корабли-призраки

Япония обещает запустить к 2025 году корабли-призраки
Фото: Getty Images

Управлять ими будет искусственный интеллект

10.06.17 410
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Японские грузоперевозчики вместе с кораблестроителями работают над созданием грузовых кораблей, которые не нуждаются в команде, самостоятельно прокладывают курс и предсказывают сбои в работе до того, как они случатся. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Такие корабли будут управляться с помощью искусственного интеллекта, который будет способен, в частности, проложить самый короткий, безопасный и наименее энергозатратный курс.

Их рассчитывают спустить на воду уже к 2025 году.

Искусственный интеллект также будет предсказывать поломки и другие проблемы, что поможет снизить количество аварий.

Компании планируют построить около 250 беспилотных кораблей. Создание такой технологии будет стоить сотни миллионов долларов.

На первых кораблях такого типа все же будет небольшая команда, но план на будущее - создать абсолютно автономные суда.

Одна из фирм, разрабатывающих корабли нового поколения, Nippon Yusen, раньше уже работала над технологией, позволяющей кораблям оценивать риски столкновения путем анализа данных.

Она сотрудничает с норвежской компанией DNV GL, собирая и анализируя данные о состоянии корабля и его характеристиках.

Кораблестроительная компания Japan Marine United, которая сейчас работает над созданием "умных" кораблей, тоже работала над похожим проектом: она разрабатывала систему анализа данных, чтобы корабль мог предсказывать поломки до того, как они случаются.

Британская компания Rolls-Royce тоже объявила о создании не нуждающихся в человеке грузовых судов: первые модели будут дистанционно управляемыми, и ввести их в эксплуатацию фирма обещает уже к 2020 году.

Основные функции будут автоматизированы, но у такого судна все-таки останется капитан: он будет с суши следить за работой корабля и брать на себя управление в критической ситуации.

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