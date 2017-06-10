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Германия и штат Калифорния будут вместе бороться против изменений климата

Германия и штат Калифорния будут вместе бороться против изменений климата
Иллюстративное фото

Невозможно защитить климат без привлечения местных и региональных общин

10.06.17 55
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Германия и американский штат Калифорния будут сотрудничать в вопросах борьбы против изменений климата на планете после того, как администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из Парижского климатического соглашения, ранее ратифицированного Вашингтоном. Об этом сообщила министр экологии ФРГ Барбара Хендрикс, пишет Deutsche Welle.

Германия и наиболее экономически развитый штат США будут сотрудничать в рамках инициативы Under2 Coalition, которая объединяет региональные правительства и муниципалитеты городов различных государств мира в борьбе за уменьшение вредных выбросов в атмосферу и предотвращения изменения климата.

"Мы не можем достичь наших целей по защите климата без привлечения местных и региональных общин. Это стало еще более понятным после выхода США из Парижского климатического соглашения", - заявила Хендрикс после согласования общего подхода к этому вопросу с губернатором Калифорнии Джерри Брауном во время их встречи в Сан-Франциско.

"Калифорния и Германия объединяют мировых лидеров в борьбе против климатических изменений, против этой экзистенциальной угрозы нашего времени", - заявил, в свою очередь, Джерри Браун.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по противодействию глобальному потеплению.

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