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Главная » Мир » Ближайшие советники Терезы Мэй ушли в отставку

Ближайшие советники Терезы Мэй ушли в отставку

Ближайшие советники Терезы Мэй ушли в отставку
Тереза Мэй / Фото из открытых источников

Старшие представители команды британского премьера настаивали на их уходе

10.06.17 41
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Ближайшие советники британского премьер-министра Терезы Мэй Ник Тимоти и Фиона Хилл ушли в отставку из-за потери Консервативной партией парламентского большинства на прошедших 8 июня выборах. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The Guardian.

Тимоти объявил об отставке в открытом письме, размещенном на сайте консерваторов, а отставку Хилл подтвердил пресс-секретарь Консервативной партии.

"Вчера я ушел в отставку с должности советника премьер-министра. Очевидно, что общий результат выборов был огромным разочарованием. Я беру на себя ответственность за участие в этой избирательной кампании", - сообщил Тимоти в письме.

Оба советника были подвергнуты критике за их роль в кампании и управлении офисом Мэй: Тимоти - за разработку пунктов о социальном обеспечении в программе Консервативной партии, Хилл - за хамство в общении с одним из членов правительства. Старшие представители команды британского премьера настаивали на их отставке.

"Были предупреждения, что Мэй может столкнуться с проблемой лидерства уже в понедельник (12 июня), если эти двое не уйдут в отставку. Депутаты заявили, что отставка Тимоти и Хилл была единственным выходом для Мэй в то время, как наготове (занять место премьера, - ред.) остаются другие фигуры, такие как Борис Джонсон", - отмечают журналисты The Guardian.

Напомним, на выборах 8 июня консерваторы утратили большинство в Палате общин, получив 318 из 650 депутатских мест. Чтобы сохранить власть им пришлось заключить союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая получила на выборах 10 мест. Тереза Мэй отказалась уйти в отставку из-за итогов выборов.

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