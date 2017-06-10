Сирийские курды отбили у ИГИЛ первые два района Ракки

Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) отбили у боевиков террористической организации "Исламское государство" первые два района в городе Ракка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные военных и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда.

По оценкам коалиции, возглавляемой США, город Ракка, который был захвачен ИГИЛ в 2014 году, защищают около 3000-4000 джихадистов.

Военные "Сирийских демократических сил" сообщили, что им удалось захватить район Аль-Мишлаб на крайнем востоке Ракки в пятницу, 9 июня, и район Аль-Сабахия на западе.

Такую же информацию подтвердили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Сообщается, что сирийские курды продвигаются в район Аль-Романия на северо-западе Ракки.

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Напомним, поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF), группа курдских и арабских повстанцев, которые имеют поддержку международной военной коалиции, начали наступление на восточный район Ракки, захваченный ИГИЛ, и на военную базу на северной окраине города 6 июня.

"Сирийские демократические силы" ранее утверждали, что планируют отбить у исламистов Ракку до конца лета.