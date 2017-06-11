Вас не приглашали. 9 самых негостеприимных стран

Эксперты Всемирного экономического форума обнародовали отчёт о безопасности и туристической привлекательности стран. В подборке Business Insider — самые опасные и негостеприимные из них

На днях специальная комиссия Всемирного экономического форума опубликовала Travel and Tourism Competitiveness Report. Этот отчёт посвящён преимуществам и недостаткам, с которыми иностранный турист столкнётся в той или иной стране — участнице рейтинга. Уровень развития туристической отрасли эксперты оценили в 136 государствах. Выставляя баллы, комиссия учитывала разные факторы, влияющие на сектор туризма, в том числе уровень безопасности в стране (насилие, терроризм). Статистика мелких преступлений на общую оценку не повлияла.

"Некоторые страны действительно подходят для туризма меньше, чем другие", —пишет Сара Шмалбрух, бруклинский корреспондент Business Insider. В её подборке — страны, которые вряд ли можно рассматривать как подходящий вариант для путешествий или ведения бизнеса.

Гондурас

Гондурас возглавляет мировые антирейтинги как страна с наивысшим показателем убийств. В частности, департамент Грасьяс-а-Дьос "славится" чрезвычайно высоким уровнем преступности, незаконным оборотом наркотиков, а также полным отсутствием полицейского или военного контроля над территорией.

Тегусигальпа, Сан Педро Сула и Ла-Сейба — самые крупные города страны — тоже представляют опасность для жизни. За последние семь лет именно здесь произошло 70% убийств американских граждан.

Кения

Несмотря на то, что многие террористические атаки случаются вне пределов Найроби, сам город по-прежнему опасен для туристов. Взрывы, перестрелки и поножовщина — распространённые явления, которыми здесь никого не удивишь.

Египет

Боевики ИГИЛ и других террористических группировок представляют собой серьёзную угрозу для общественных мест и туристических объектов этой страны. Известно, что целью террористов нередко становятся различные виды транспорта.

Венесуэла

Нехватка предметов первой необходимости — воды, еды, лекарств и электричества — привела к всплеску беспорядков и преступности по всей Венесуэле. Теперь в стране один из самых высоких показателей преступности в мире. Здесь постоянно происходят вооружённые ограбления, убийства, похищения людей и угон машин. Госдепартамент США, к примеру, настоятельно призывает своих граждан отказаться от любых поездок в Венесуэлу.

Нигерия

За большую часть терактов, совершающихся на территории Нигерии, ответственность несут две экстремистские группировки: "Боко харам" и ИГЗА (Исламское государство Западной Африки). Целью боевиков часто становятся храмы, школы, рестораны, отели и развлекательные заведения. Иностранных туристов призывают "проявлять бдительность в публичных местах, где бывают иностранцы", "быть особенно осторожными в этой стране из-за угрозы неизбирательного насилия".

Пакистан

Уже много лет Пакистан страдает из-за религиозных распрей,некоторые религиозные течения до сих пор притесняются и становятся объектами насилия. Правительство Пакистана сильно ограничивает свободу слова и запрещает иностранцам посещать целый ряд регионов страны.

Республика Эль-Сальвадор

Сальвадор — страна с высочайшим уровнем убийств в мире. Кроме того, регион славится бандами, известными как maras (на сленге — "бригады"). В них входят широкопрофильные специалисты, занимающиеся как вымогательством, так и торговлей оружием или незаконным оборотом наркотиков.

Йемен

Группы повстанцев, засевшие в йеменской столице Санаа, продолжают убивать и брать в плен иностранцев. Кроме того, в стране всё ещё активничает "Аль-Каида" и другие экстремистские группы. Из-за постоянных наземных и воздушных атак большей части населения Йемена не хватает воды, еды и медицинской помощи.

Колумбия

Колумбия уже не так опасна для посещения, как раньше. Один туристический рейтинг в прошлом году назвал Медельин, второй по значимости город, лучшим южноамериканским местом для туризма. Тем не менее визиты в эту страну всё ещё рискованны.

На территории Колумбии орудует преступная группировка BACRIM. Боевики торгуют наркотиками, грабят и похищают людей. Помимо этого, в Боготе и других больших городах иногда устраивают террористические акты.

По материалам Business Insider

Перевод Анны Синящик