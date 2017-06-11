Иран сообщил о ликвидации организатора терактов в Тегеране

Министр разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что иранские силовики убили организатора нападений в столице Тегеране в среду, в результате которых погибли 17 человек.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам главы министерства разведки - ведущей спецслужбы Ирана - убитый подозреваемый был и организатором, и главным командиром нападений.
В субботу в Иране сообщили о задержании еще не менее семи подозреваемых в содействии зачинщикам нападений. Как сообщил председатель судебной власти провинции Альборз на запад от Тегерана Ахмад Фазелиан, всех их, задержанных в городе Фардис в этой провинции, подозревают в "оказании помощи террористической организации".
В пятницу в Иране сообщали о задержании по подозрению в связи с нападениями еще 41 человека в различных регионах страны. Этих задержанных назвали агентами экстремистской группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за теракт. Кроме того, в ходе спецоперации было изъято много документов и оружия и другого оборудования "для осуществления террористических актов", заявили спецслужбы Ирана.
В пятницу в Тегеране состоялась массовая, с участием десятков тысяч людей, траурная церемония прощания и захоронения погибших.
Напомним, утром 7 июня четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.
Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другого удалось задержать.
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.