МИД Польши: Для защиты от России нужны новые решения

Если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и будет угрожать странам Запада, то нужно будет подумать над "новыми решениями" для защиты от агрессора.
Такое мнение в интервью французскому изданию Le Figaro выразил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает Укринформ.
"Решений НАТО может быть достаточно в случае гибридных конфликтов. Но если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и угрожать Западу, то нужно будет подумать над новыми решениями",- заявил Ващиковский.
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Министр подчеркнул, что присутствие войск НАТО и элементов ПРО в Польше свидетельствуют о том, что страна стала "полноправным членом Альянса".
Он добавил, что до прошлого года Варшава могла рассчитывать лишь на обещания, что их защитит 5-я статья о коллективной обороне НАТО.
"Вместе с подразделениями (НАТО в Польше - ред.) мы имеем этому подтверждение", - констатировал глава польской дипломатии.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в случае избрания его президентом РФ готов выполнить российскую часть Минских соглашений, в частности, вывести войска и передать Украине контроль над границей в Донбассе.