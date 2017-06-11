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Главная » Мир » МИД Польши: Для защиты от России нужны новые решения

МИД Польши: Для защиты от России нужны новые решения

МИД Польши: Для защиты от России нужны новые решения
Витольд Ващиковский / Фото: PAP

Речь идет о том случае, если РФ продолжит развивать свой военный потенциал и угрожать Западу

11.06.17 55
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Если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и будет угрожать странам Запада, то нужно будет подумать над "новыми решениями" для защиты от агрессора.

Такое мнение в интервью французскому изданию Le Figaro выразил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает Укринформ.

"Решений НАТО может быть достаточно в случае гибридных конфликтов. Но если Россия продолжит развивать свой военный потенциал и угрожать Западу, то нужно будет подумать над новыми решениями",- заявил Ващиковский.

Министр подчеркнул, что присутствие войск НАТО и элементов ПРО в Польше свидетельствуют о том, что страна стала "полноправным членом Альянса".

Он добавил, что до прошлого года Варшава могла рассчитывать лишь на обещания, что их защитит 5-я статья о коллективной обороне НАТО.

"Вместе с подразделениями (НАТО в Польше - ред.) мы имеем этому подтверждение", - констатировал глава польской дипломатии.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в случае избрания его президентом РФ готов выполнить российскую часть Минских соглашений, в частности, вывести войска и передать Украине контроль над границей в Донбассе. 

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