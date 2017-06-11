Повстанцы в Ливии освободили сына Каддафи после пяти лет плена

В 2015 году суд вынес Саифу аль-Исламу Каддафи смертный приговор, но он не был приведен в исполнение

В Ливии группировка "Батальон Абу Бакр ас-Сиддик" освободила после пяти лет содержания в плену Саифа аль-Ислама Каддафи - самого известного из сыновей бывшего ливийского диктатора.

Как заявили повстанцы, он был освобожден еще в пятницу, 9 июня, сообщает DW.

"Мы решили освободить Саифа аль-Ислама Каддафи. Он сейчас свободен и покинул город Зинтан", - говорится в заявлении группировки, опубликованном в Facebоok в субботу, 10 июня.

Как отмечает агентство AP, освобождение Саифа аль-Ислама Каддафи, очевидно, стало следствием закона об амнистии, который был принят ранее парламентом Ливии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ливии казнят сына Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи был захвачен повстанцами города Зинтана в конце 2011 года, когда от власти был отстранен, а впоследствии убит повстанцами его отец, лидер Ливии Муаммар Каддафи. Во время восстания в 2011 году в Ливии были убиты двое из семи сыновей Каддафи.

В 2015 году суд в Ливии вынес смертный приговор Саифу аль-Исламу Каддафи, но он не был приведен в исполнение.