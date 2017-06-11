Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Повстанцы в Ливии освободили сына Каддафи после пяти лет плена

Повстанцы в Ливии освободили сына Каддафи после пяти лет плена

Повстанцы в Ливии освободили сына Каддафи после пяти лет плена
Саиф аль-Ислам Каддафи / Фото из открытых источников

В 2015 году суд вынес Саифу аль-Исламу Каддафи смертный приговор, но он не был приведен в исполнение

11.06.17 250
000

В Ливии группировка "Батальон Абу Бакр ас-Сиддик" освободила после пяти лет содержания в плену Саифа аль-Ислама Каддафи - самого известного из сыновей бывшего ливийского диктатора.

Как заявили повстанцы, он был освобожден еще в пятницу, 9 июня, сообщает DW.

"Мы решили освободить Саифа аль-Ислама Каддафи. Он сейчас свободен и покинул город Зинтан", - говорится в заявлении группировки, опубликованном в Facebоok в субботу, 10 июня.

Как отмечает агентство AP, освобождение Саифа аль-Ислама Каддафи, очевидно, стало следствием закона об амнистии, который был принят ранее парламентом Ливии.

Саиф аль-Ислам Каддафи был захвачен повстанцами города Зинтана в конце 2011 года, когда от власти был отстранен, а впоследствии убит повстанцами его отец, лидер Ливии Муаммар Каддафи. Во время восстания в 2011 году в Ливии были убиты двое из семи сыновей Каддафи.

В 2015 году суд в Ливии вынес смертный приговор Саифу аль-Исламу Каддафи, но он не был приведен в исполнение.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Суд отправил под арест сотрудницу Фонда гарантирования, пойманную на взятке в $5 млнСуд отказался конфисковать залог НасироваСуд арестовал экс-главу налоговой Крыма с возможностью залога в 15 млн грн

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 193195
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 42101
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 2114
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1777
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 64651
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3625
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 8755
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 17030
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1926
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7991
  1. Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса 4234 / 4743
  2. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 2403 / 22310
  3. Супрун сказала, сколько будут зарабатывать врачи после медицинской реформы 1710 / 1974
  4. Художники показали путь к безвизу в карикатурах 1678 / 2123
  5. Солнцезащита. 7 вещей, которые уберегут вас от рака кожи и преждевременного старения 1602 / 1890
  6. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 1420 / 5894
  7. Систему обучения будущих полицейских кардинально поменяют, – Князев 1091 / 1288
  8. Президент запустил символический "таймер безвиза" 1053 / 1211
  9. Недорого, но со вкусом. Где отдыхают лучшие топ-менеджеры Украины 1018 / 1268
  10. Страны ЕС будут запускать безвиз для Украины по очереди в четыре этапа 979 / 1636
  1. Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса 12 / 4743
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 9 / 5894
  3. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 9 / 22310
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 7 / 42101
  5. В Украине заработал безвизовый режим в ЕС 6 / 527
  6. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 6 / 986
  7. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 5 / 64651
  8. Теперь не обманете. 5 вещей, которые нужно знать о новом законе о потребкредитовании 5 / 1974
  9. СБУ разоблачила в Донбассе агентурную сеть российских спецслужб 5 / 347
  10. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 5 / 193195
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.