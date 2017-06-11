МИД Германии: Кризис вокруг Катара может перерасти в войну

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что дипломатический кризис в регионе Персидского залива вокруг Катара может перерасти в открытый военный конфликт, передает DW.

"Есть опасность того, что этот спор может превратиться в войну", - сказал Габриэль.

Глава МИД Германии сообщил, что в последние дни у него было много разговоров со своими коллегами из Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирана и Кувейта.

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"С моих разговоров в течение этой недели я знаю, насколько сложной является ситуация. Но я считаю, что также есть хорошие шансы на то, чтобы продвинуться вперед (в преодолении кризиса, - ред.)", - отметил Габриэль.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт. Местные газеты сообщили, что жители массово скупают рис, молоко и яйца. В социальных сетях появились фотографии опустошенных полок супермаркетов, газеты сообщали о панических закупках.