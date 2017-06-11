Катару пока не нужна помощь России и Ирана

Катар в настоящее время не испытывает необходимости в помощи со стороны России и Ирана.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани.

"Иран предложил нам помощь, как и другие дружественные страны. Россия предложила нам помощь в случае необходимости. Но на данный момент такой необходимости не возникло. Что мы используем сейчас — так это все каналы из Турции и другие страны", — рассказал он.

Отметим, турецкий парламент поддержал отправку военных в Катар.

Напомним, дипломатический скандал, связанный с Катаром, произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия, Мальдивы и Мавритания.