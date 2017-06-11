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Главная » Мир » Американский сжиженный газ начал поступать в Европу

Американский сжиженный газ начал поступать в Европу

Американский сжиженный газ начал поступать в Европу
Рик Перри / Фото: European Russians

США поможет обеспечить энергетическую безопасность своих союзников и партнеров во всем мире

11.06.17 362
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Соединенные Штаты начали регулярные поставки сжиженного газа в Северную Европу, обеспечивая диверсификацию поставщиков газа и обеспечивая энергетическую безопасность Европы.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, сообщают мировые СМИ.

Танкеры с американским природным сжиженным газом встали под разгрузку в Нидерландах и Польше.

"Европа рассматривала Соединенные Штаты как потенциальный ключевой источник энергетической диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион", - заявил Перри.

"Мы ожидаем увеличения поставок сжиженного газа в Европу по мере ввода в эксплуатацию заводов по его производству", - заявил Рик Перри.

Отметим, американский сжиженный газ уже экспортируется в Испанию, Португалию, Италию, Турцию и на Мальту. По словам Перри, США намерены стать третьей по объемам экспорта природного газа страной в течение трех лет.

"Мы поможем обеспечить энергетическую безопасность наших союзников и партнеров во всем мире", - подчеркнул министр.

Напомним, Польша и Дания согласовали альтернативу газпромовским "потокам".

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