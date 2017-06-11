Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом США

Жители острова являются американскими гражданами, но не голосуют на выборах президента и Конгресса

В воскресенье, 11 июня, в Пуэрто-Рико проходит референдум относительно будущего юридического статуса этого карибского острова.

На референдуме граждане выбирают будущее страны среди трех вариантов: сохранение нынешнего статуса Пуэрто-Рико, изменение статуса на пятьдесят первый штат США или полная независимость в ассоциации с США.

Сейчас Пуэрто-Рико называют "неинкорпорированной территорией США", - она не принадлежит ни одному штату, сама не является штатом и находится под прямой юрисдикцией Конгресса.

Об этом пишет Радио Свобода.

Жители острова являются гражданами США и платят некоторые американские налоги, но не голосуют на выборах президента и Конгресса и тому подобное.

Решение о проведения референдума власти острова приняли из-за экономического спада и вызванного этим переезда островитян на материк.

Если Пуэрто-Рико во время этих выборов проголосует за смену статуса на штат США, то местные парламентарии отправятся в Вашингтон с петицией к Конгрессу утвердить итог референдума.

Для положительного решения требуется простое большинство обеих палат законодательного органа и ассигнация президента.

Напомним, что аналогичный референдум уже проходил на острове пять лет назад, однако не определил однозначных предпочтений населения.