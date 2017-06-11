Холера унесла жизни уже более 850 йеменцев

В Йемене с 27 апреля 2017 года зафиксировано 859 случаев смерти из-за эпидемии холеры.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

Холера бушует в 20 провинциях страны.

В целом в больницы с симптомами холеры обратились около 116 700 человек, из которых 46% — дети младше 15 лет.

33% населения страны старше 60 лет стали жертвами эпидемии.

Отметим, ранее сообщалось, что в Йемене количество больных холерой перевалила за 100 тыс. лиц.

ВОЗ предупредила, что число заразившихся холерой, может достичь 300 тыс. В организации подчеркнули, что Йемен находится на грани эпидемии холеры в беспрецедентном масштабе.

Напомним, вспышка холеры в Йемене длится на протяжении трех лет, то есть с момента начала вооруженного конфликта в стране.