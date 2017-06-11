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Главная » Мир » Холера унесла жизни уже более 850 йеменцев

Холера унесла жизни уже более 850 йеменцев

Холера унесла жизни уже более 850 йеменцев
Фото из открытых источников

Страна находится на грани беспрецедентной эпидемии 

11.06.17 75
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В Йемене с 27 апреля 2017 года зафиксировано 859 случаев смерти из-за эпидемии холеры.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

Холера бушует в 20 провинциях страны.

В целом в больницы с симптомами холеры обратились около 116 700 человек, из которых 46% — дети младше 15 лет.

33% населения страны старше 60 лет стали жертвами эпидемии.

Отметим, ранее сообщалось, что в Йемене количество больных холерой перевалила за 100 тыс. лиц.

ВОЗ предупредила, что число заразившихся холерой, может достичь 300 тыс. В организации подчеркнули, что Йемен находится на грани эпидемии холеры в беспрецедентном масштабе.

Напомним, вспышка холеры в Йемене длится на протяжении трех лет, то есть с момента начала вооруженного конфликта в стране.

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