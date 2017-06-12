Нетаньяху призвал отменить UNRWA

Израильский лидер считает, что агентство ООН для палестинцев создает больше проблем, чем их решает

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал отменить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Об этом сообщают мировые СМИ.

С соответствующей инициативой премьер выступил во время заседания Кабинета министров 11 июня.

По его мнению, агентство для палестинцев создает больше проблем, чем их решает.

"Настало время для того, чтобы отменить UNRWA и объединить его с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев", – заявил он.

Нетаньяху также сообщил, что это предложение он уже передал представителю ООН в Израиле.

В ответ представитель UNRWA Аднан Абу Хасна назвал вероятность отмены UNRWA "фантазией".

Напомним, в ЮНЕСКО Израиль назвали "оккупационной державой".