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Главная » Мир » Нетаньяху призвал отменить UNRWA

Нетаньяху призвал отменить UNRWA

Нетаньяху призвал отменить UNRWA
Беньямин Нетаньяху / Фото: justjournalism.com

Израильский лидер считает, что агентство ООН для палестинцев создает больше проблем, чем их решает

12.06.17 16
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал отменить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Об этом сообщают мировые СМИ.

С соответствующей инициативой премьер выступил во время заседания Кабинета министров 11 июня.

По его мнению, агентство для палестинцев создает больше проблем, чем их решает.

"Настало время для того, чтобы отменить UNRWA и объединить его с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев", – заявил он.

Нетаньяху также сообщил, что это предложение он уже передал представителю ООН в Израиле.

В ответ представитель UNRWA Аднан Абу Хасна назвал вероятность отмены UNRWA "фантазией".

Напомним, в ЮНЕСКО Израиль назвали "оккупационной державой".

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