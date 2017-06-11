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Главная » Мир » На выборах во Франции лидирует партия Макрона

На выборах во Франции лидирует партия Макрона

На выборах во Франции лидирует партия Макрона
Фото: РИА Новости

За"Вперед, Республика", предположительно, отдали голоса около 30% избирателей

11.06.17 40
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По данным экзит-полов, на парламентских выборах во Франции лидирует партия президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, Республика".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на данные телеканала RTBF.

За партию Макрона, предположительно, отдали голоса около 30% избирателей.

За "Национальный фронт" проголосовали около 17%, за "Непокоренную Францию" — около 12%, а за "Социалистическую партию" — около 7–8%.

Партия "Республиканцы", как ожидается, получила 19–20% голосов.

Напомним, явка на парламентских выборах во Франции ниже уровня 2012 года.

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