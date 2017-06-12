Партия Макрона уверено победила в первом туре парламентских выборов во Франции

"Вперед, Республика!" в новом парламенте может получить две трети мест

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" одержала победу на парламентских выборах, получив 32,32% голосов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на окончательные результаты выборов, представленные МВД Франции, передает РБК.

Представители партии оказались лидерами в большинстве избирательных округов. Таким образом, по итогам второго тура выборов президентская политическая сила может получить абсолютное большинство в Национальном собрании — от 400 до 440 мест из 577.

Второе место заняла партия "Республиканцы", которая получила 21,56% голосов, что на 13% голосов меньше, чем на прошлых выборах. Партии предсказывают от 70 до 110 мест (в парламенте нынешнего созыва – 226).

На третьем месте с 13,74% голосов оказался альянс ультралевой "Непокоренной Франции" с Французской коммунистической партией. В новом парламенте альянс могут представлять от 8 до 18 депутатов.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен получил всего 13,2%. Для прохода во второй тур нужно получить более 12,5% голосов. В парламенте нового созыва ультраправые могут получить от одного до пяти мест.

Выборы прошли с рекордно низкой явкой. На избирательные участки пришли меньше половины избирателей - 48,71%. До этого наименьший результат был в 2012 году, когда в голосовании приняли участие 57% избирателей.

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Напомним, выборы во Франции проводятся по мажоритарной системе в два тура. Голосование проходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе. Если кандидат набирает более 50% в первом туре, его объявляют победителем. В противном случае два кандидата с наибольшим количеством голосов выходят во второй тур.

Второй тур голосования пройдет 18 июня.