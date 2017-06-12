В российских городах начались антикоррупционные акции. В частности, митинги уже проходят на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке. Об этос сообщает Медиазона.

При этом митинги с самого начала сопровождаются арестами активистов. Так, в центре Владивостока на несогласованном митинге оппозиции задержали 11 человек.

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Координатора местного штаба Навального, депутата городской думы Юрия Кучина полиция задержала ещё до начала акции. Митинг в центре Владивостока не был согласован. Власти предоставили его организаторам место на окраине города, но активисты отказались проводить там свою акцию. В разгоне демонстрантов участвовали казаки. Они избили нескольких активистов.

Барнаул, Хабаровск и Владивосток уже вышли на протест: скоро и остальная Россия подтянется pic.twitter.com/3z0DZB1gP7 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 июня 2017 г.

В Благовещенске на несогласованной акции задержали по меньшей мере четырех человек. У одного из них был плакат "Россия без коррупции".

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В Казани власти разрешили провести митинг на окраине города. Акция началась в семь утра по местному времени. На площади во в поселке Юдино возле ДК Железнодорожников собрались около 400 человек. Однако почти сразу правоохранители перестали пускать на мероприятие новопришедших, объясняя, что число участников акции превысило заявленное. Вскоре полицейские задержали организатора митинга в Казани Азата Габдульвалеева и еще трех митингующих.

На Алтае такой зашкаливающий рейтинг Путина, что на антикоррупционный митинг никто не пришёл https://t.co/gmqZMBTrIi pic.twitter.com/uG0a1tE4sx — Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.