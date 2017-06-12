В российских городах начались антикоррупционные акции. В частности, митинги уже проходят на Алтае, в Казани, Улан-Удэ, Барнауле, Благовещенске, Новосибирске и Владивостоке. Об этос сообщает Медиазона.
При этом митинги с самого начала сопровождаются арестами активистов. Так, в центре Владивостока на несогласованном митинге оппозиции задержали 11 человек.
Координатора местного штаба Навального, депутата городской думы Юрия Кучина полиция задержала ещё до начала акции. Митинг в центре Владивостока не был согласован. Власти предоставили его организаторам место на окраине города, но активисты отказались проводить там свою акцию. В разгоне демонстрантов участвовали казаки. Они избили нескольких активистов.
Барнаул, Хабаровск и Владивосток уже вышли на протест: скоро и остальная Россия подтянется pic.twitter.com/3z0DZB1gP7— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 июня 2017 г.
В Благовещенске на несогласованной акции задержали по меньшей мере четырех человек. У одного из них был плакат "Россия без коррупции".
В Казани власти разрешили провести митинг на окраине города. Акция началась в семь утра по местному времени. На площади во в поселке Юдино возле ДК Железнодорожников собрались около 400 человек. Однако почти сразу правоохранители перестали пускать на мероприятие новопришедших, объясняя, что число участников акции превысило заявленное. Вскоре полицейские задержали организатора митинга в Казани Азата Габдульвалеева и еще трех митингующих.
Казань, 7 утра, Юдино #онвамнедимон #димонответит #навальный2018 pic.twitter.com/dYq95jISRb— Ильгиз (@ziglik2) 12 июня 2017 г.
Якутск pic.twitter.com/jZFjVbfY50— Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.
Хабаровск pic.twitter.com/rDicCQrnJa— Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.
На Алтае такой зашкаливающий рейтинг Путина, что на антикоррупционный митинг никто не пришёл https://t.co/gmqZMBTrIi pic.twitter.com/uG0a1tE4sx— Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.
Видео задержания стрелка из Кратово.— Россиюшка Тудей (@RuToday) 12 июня 2017 г.
Ой, нет. Полицейские за школьниками гоняются. Отважно pic.twitter.com/jZwKaGihUd