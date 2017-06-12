Жители Пуэрто-Рико высказались на референдуме за присоединение к США

Подавляющее большинство проголосовавших на референдуме жителей Пуэрто-Рико желают, чтобы их территория официально вошла в состав США в качестве 51-го штата. Об этом пишет DW.

Явка на референдуме 11 июня, который носил рекомендательный характер, составила всего 23%. Однако около 97 % из полумиллиона проголосовавших отдали голоса за вхождение в состав США. За сохранение статус-кво и проведение еще одного референдума высказались по полтора процента голосовавших.

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"Будет крайне непоследовательно, если Вашингтон, требуя соблюдения демократии в других частях мира, проигнорирует то легитимное право на самоопределение, которое сегодня было выражено на американской территории Пуэрто-Рико", - заявил губернатор Рикардо Роселло.

Сейчас обладает статусом "неинкорпорированной организованной территории", то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью.

Напомним, сейчас Пуэрто-Рико называют "неинкорпорированной территорией США", - она не принадлежит ни одному штату, сама не является штатом и находится под прямой юрисдикцией Конгресса.