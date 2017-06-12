В понедельник, 12 июня, в Литве начинаются масштабные международные военные учения НАТО "Железный Волк 2017". Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

В ходе учений будет оцениваться взаимодействие сил передового батальона НАТО в Литве и готовность к выполнению разного типа задач вместе с партнерами.

В этой части учений будут задействованы около 2000 военнослужащих из Германии, Норвегии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, США и литовского артиллерийского батальона. Операции обеспечивать штаб механизированной пехотной бригады "Железный волк".

На полигоне в Рукла в настоящее время дислоцирована полностью сформированная боевая группа под командованием Германии, своих военнослужащих выделили Бельгия, Голландия и Норвегия, а в июле прибудут и бойцы Люксембурга.

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В Южной, Центральной и Восточной Литве в учениях примут участие около 5,3 тыс. Военнослужащих из Литвы и девяти других стран НАТО.

Военные учения "Железный Волк 2017", которые состоятся в Литве в период с 12 по 23 июня, является частью проводимых в Польше учений Saber Strike (Удар меча). Эти учения планирует и организовывает ставка Сухопутных сил США в Европе.







Фото: kam.lt