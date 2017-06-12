Экс-игроку "Реала" официально выдвинуто обвинение в уклонении от налогов

Чемпион Испании по футболу в составе мадридского "Реала", бывший нападающий сборной Югославии Предраг Миятович обвиняется в уклонении от налогов в Испании на сумму почти 190 тысяч евро,
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на El Confidencial.
Соответствующее заявление было подано отделом мадридской прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениям в суд Алькобендаса.
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Речь идет о махинациях и, как следствие, недоплате в налоговую €189 534 за 2011-й финансовый год.
Отметим, Миятович защищал цвета "Реала" с 1996 по 1999 год, выиграв в его составе чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.