Экс-игроку "Реала" официально выдвинуто обвинение в уклонении от налогов

Миятович не доплатил почти 190 тысяч евро

Чемпион Испании по футболу в составе мадридского "Реала", бывший нападающий сборной Югославии Предраг Миятович обвиняется в уклонении от налогов в Испании на сумму почти 190 тысяч евро,

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на El Confidencial.

Соответствующее заявление было подано отделом мадридской прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениям в суд Алькобендаса.

Речь идет о махинациях и, как следствие, недоплате в налоговую €189 534 за 2011-й финансовый год.

Отметим, Миятович защищал цвета "Реала" с 1996 по 1999 год, выиграв в его составе чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

Напомним, Месси осужден на 21 месяц лишения свободы.