Тронную речь Елизаветы II перенесли

Вместе с переносом речи будет также перенесена официальная церемония открытия парламента

Правительство Великобритании приняло решение о переносе тронной речи королевы Елизаветы II на несколько дней.

Об этом передают мировые СМИ.

Традиционно королева посвящает свою речь направлениям работы правительства и парламентариев. Причиной переноса выступления стали разногласия в Консервативной партии.

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Вместе с переносом речи будет также перенесена официальная церемония открытия парламента.

Напомним, тронная речь королевы является формальностью, однако имеет важнейшее значение для британской монархии. Ее текст готовится членами правительства, одобряется премьер-министром, и считается, что королева до последнего момента не знает содержания своего послания членам парламента. После произнесения речи в течение нескольких дней обе палаты ведут дебаты по основным ее положениям.

Затем речь выносится на голосование в Палату общин, что рассматривается как вынесение вотума доверия правительству. В теории партии могут вносить в речь поправки, вынося их на голосование, однако обычно до этого дела не доходит.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже пообещал, что внесет поправки в тронную речь королевы, что стало по сути вызовом Мэй и предупреждением, что жесткое противостояние в парламенте начнется с самого начала действия законодательного органа нового созыва.