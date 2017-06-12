В Москве и Санкт-Петербурге проходят антикоррупционные акции, которые сопровождаются массовыми задержаниями активистов. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации ОВД-Инфо, в Москве на данный момент задержали примерно 121 человек, в Санкт-Петербурге – 137.

Москве на данный момент задержали примерно 121 человек. В Санкт-Петербурге - 137 pic.twitter.com/9PVhaLQVdy — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 12 июня 2017 г.

В Санкт-Петербурге на акцию вышли несколько тысяч человек, но из-за агрессивных действий полиции количество участников постоянно сокращается.

"Примерное количество участников акции — порядка двух тысяч человек, но это число постоянно сокращается. Задерживают довольно жестко. ОМОН сначала берет протестующих в кольцо и оттуда людей тащат в автозаки. На Марсовом стоит несколько десятков автозаков, часть из них уже заполнена. Задержаны примерно 150 — 200 человек", - пишет Snob.ru.